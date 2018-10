El Gironella fa un partit molt complet davant del San Lorenzo

L'Atlètic Gironella va mostrar en la seva visita al complicat camp del San Lorenzo, a Terrassa, que és un equip amb aspiracions i que sap sortir a buscar la victòria des del primer moment dels partits. El conjunt del Berguedà va fer el primer gol al minut 10, obra de Palomo, com a premi al bon control del joc demostrat per part dels homes de Xavi Díaz. Això va servir per refermar el Gironella, el qual es va anar imposant més en el marcador fins aconseguir un clar 0-3 al descans.

A la represa, el Gironella va ser el que va continuar duent la veu cantant, però, en una jugada molt aïllada, una pilota llarga va ser ben aprofitada pels egarencs per marcar el 0-1. Malgrat això, no hi va haver nervis en la recta final del matx, que va ser dominada de nou pels visitants i amb ocasions per eixamplar la diferència.