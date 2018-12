El nou tècnic del Manresa ho serà també del juvenil, com a mínim fins a final d'any

El manresà Andreu Peralta, actualment resident a Súria, serà l'entrenador del primer equip del Centre d'Esports Manresa, almenys fins a final d'any (tres partits). Així es va acordar en una reunió que va tenir lloc dimarts al vespre entre el mateix tècnic, el president de l'entitat, José Luis Cor-rea, i el secretari tècnic, Enric Moreno. No es descarta, si els resultats acompanyen, donar continuïtat al jove entrenador (29 anys). Actualment, Peralta entrenava el juvenil A del club blanc-i-vermell (a la categoria de Preferent i lluitant per l'ascens), una tasca que continuarà fent i que compaginarà amb el primer equip. El Manresa, després de 13 jornades, ocupa la tercera plaça al grup 2 de Primera Catalana, a un sol punt dels líders Viladecans i Mollerussa (aquest, com els manresans, té un partit pendent).

Dirigint la primera plantilla, Andreu Peralta estarà acompa-nyat pel seu ajudant en el juvenil, Joan Marín. El primer partit que es disputarà serà aquest diumenge al camp municipal Joan Capdevila davant el Tàrrega (16.30 h), un equip que dirigeix el tècnic anoienc Edu Berrocal i que té a les seves files l'exjugador del Manresa Lluís Clop. Posteriorment a la jornada descans (9 de desembre), el Manresa rebrà la Rapitenca al Congost (dia 16), i tancarà l'any visitant el Mollerussa (dia 23). Queda pendent de posar data al duel que va ser ajornat diumenge passat entre el Manresa i el Vista Alegre, ajornat per l'accident que van tenir els jugadors del conjunt manresà Ruano i Brian quan es dirigien al Congost.

Ahir, Andreu Peralta comentava que «soc molt conscient que és una situació transitòria i que soc l'entrenador del juvenil, però això no treu que ho afrontem amb il·lusió i moltes ganes de treballar, començant per preparar el partit contra el Tàrrega. Quan em van fer la proposta, no m'ho vaig pensar dues vegades i vaig acceptar-ho sense cap impediment perquè és un nou repte per a mi».

Peralta no descarta la seva continuïtat: «En futbol no se sap mai. Segurament dependrà dels resultats. Ja es veurà. En el primer entrenament vaig veure els jugadors molt implicats i amb ganes de continuar el bon treball fet pel Piti Belmonte, i millorar en el que es pugui. Tinc clar que guanyar sempre costa, però hem de competir i treballar per intentar ser els millors i poder mantenir així l'objectiu traçat fins ara, lluitar per ser a les posicions capdavanteres de la classificació».