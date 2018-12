arxiu particular

La PC Bonavista va tancar l´any amb un dinar de germanor arxiu particular

Un nombrós grup d'un centenar de socis i simpatitzants de la Penya Ciclista Bonavista va celebrar el dinar de final de temporada. El lloc escollit va ser el restaurant Can Ferrer de Torroella de Baix. L'àpat va ser presidit per un ambient de germanor i companyonia, amb converses, anècdotes, homenatges, regals i algun discurs, com el del president de la PC Bonavista, Miquel Closa.