El CPP Igualada de Segona Estatal venç el Santiago de Saragossa (4-2)

El CPP Igualada CTAI va derrotar per 4-2 el CAI Santiago de Saragossa i va aconseguir, d'aquesta manera, una bona victòria contra un dels rivals directes a l'hora d'assolir la permanència a la categoria. El partit va ser molt treballat i no es va decidir fins al cinquè duel. En el primer, Francesc Masip va derrotar Héctor Villarroya per 3-0, però Raúl Maicas va empatar en vèncer Bernat Luco per 0-3. De tota manera, Daniel Luco i novament Francesc Masip situaven el 3-1 en el total de partits en vèncer Francisco Javier Rey i Raúl Maicas, respectivament, en tres mànegues. En el cinquè, Daniel Luco va donar la victòria als locals en vèncer en cinc sets, i 11-5 en el darrer, Héctor Villarroya. La der-rota de Bernat Luco contra Francisco Javier Rey ja no va ser transcendental. El CPP Igualada té sis punts, dos més que el Santiago i l'Utebo, que són en descens.