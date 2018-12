El Cadí es desfà d'un adversari directe per ser a la propera Copa de la Reina

Un parcial de 20 a 2 els darrers cinc minuts del tercer quart (que els va permetre entrar a l'últim període amb un clar 62-47), gràcies a una molt bona defensa que va permetre desplegar un fluid joc d'atac, va permetre al Cadí aconseguir un brillant i molt important triomf en la lluita per poder aconseguir el bitllet per ser a la Copa de la Reina. I davant un rival directe com el València. I això en un matx on la teòrica segona unitat urgellenca va rendir a un molt bon nivell i el plantejament del tècnic local, pressionant durant molta estona les rivals a tota la pista, va donar els seus fruits.

El Cadí va ofegar durant molts minuts un València que és un se-nyor equip i que havia apallissat les urgellenques a la Seu durant la pretemporada –cert que llavors no hi eren ni Merritt Hempe ni Shereesha Richards, una de les millors ahir. Però és que tot i algunes llacunes, com al quart quart, les de Canut van fer un partit molt seriós en defensa. Això les va mantenir sempre vives i així van aconseguir una victòria que té un clar sabor a Copa.