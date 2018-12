El Baxi es conjura per no arronsar-se

Joan Peñarroya ha fet una crida als aficionats per al partit del Baxi, aquest migdia al Congost, enfront del Tecnyconta: «Ara que hem tingut el problema de les lesions, com la de Sakho, el que espero és que estiguem tots més junts que mai. No ho dubto perquè el públic de Manresa és molt entès i sap de les dificultats que ens esperen avui».

Sakho no hi serà i Lukovic és dubte seriós per un cop a la mà dreta. En el cas del serbi, però, cal dir que la seva absència tampoc no es farà estranya, ja que fa molts partits que el tècnic no li dona ni un sol minut. Caldrà veure si en les properes hores el Manresa en prescindeix, aposta per Dragovic i arriba el fitxatge d'un cinc que cobreixi l'absència de tres mesos del lesionat Sakho.

Pel que fa a l'adversari d'avui, el Tecnyconta, Peñarroya va explicar que «ho està fent molt bé, i el que hem de fer és buscar les solucions oportunes, tot i que és clar que perdem algunes coses sense el Jordan. El rival que avui ens trobem té jugadors amb pes a la competició, molt experts tant en el bàsquet de la lliga Endesa com també a Europa, i joves que en els propers anys segur que es convertiran en grans realitats. Té un gran equilibri, amb jugadors molt connectats, que ofereixen un gran encert en alguns moments puntuals de partit, es passen bé la pilota i tenen un coneixement alt del joc. Fisac els ha donat una gran tranquil·litat, són perillosos tant si juguen a casa com a fora. És un partit complicat en el qual per guanyar hem de donar respostes. Venim de Fuenlabrada, on és cert que vam competir fins al final del partit, però hem de millorar».

L'entrenador del Baxi va destacar el paper al Tecnyconta de «Seibutis, McCalebb, Nacho Martín, Fran Vázquez i Radovic. Tenen una gran qualitat en les accions de criteri i després, en el joc interior, també poden tibar de Javier Ustiz en el pal baix. Després, si poden anotar ràpidament, a camp obert tenen poder per decidir». Sobre el pivot Nacho Martín, un dels artífexs de l'ascens del Baxi Manresa de LEB Or a ACB i al qual va entrenar en una breu etapa a Andorra, Joan Peñarroya diu que «va tenir la mala sort de les lesions, amb un parell d'anys de travessa pel desert, i m'alegro molt que pugui estar jugant i al nivell que ho està fent. Per culpa del turmell, va haver d'estar molts mesos aturat i sé que ho va passar malament».



Com es va fer l'any passat també per dates nadalenques, quan arribi el descans del partit entre el Baxi i el Tecnyconta hi haurà un llançament de peluixos des de la grada al parquet, en una acció per als infants necessitats i amb col·laboració de la Creu Roja. Els peluixos es podran comprar, també, al pavelló.