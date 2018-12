El Nàstic cadet firma un empat davant del Nàstic de Tarragona

El Gimnàstic de Manresa cadet va empatar de nou en el seu enfrontament contra el Gimnàstic de Manresa. Els locals van dominar i van portar el pes del partit en els primers 40 minuts de joc. L'equip entrenat per Oscar Segura va posar-se al davant en el marcador a mitja primera part gràcies a un bon gol d'Adarve. Els tarragonins, però, no van deixar de lluitar pel partit en cap moment i van canviar la dinàmica a la represa i van ser capaços d'empatar al minut 56. Tots dos equips van tenir oportunitats per endur-se els tres punts en els darrers minuts de l'enfrontament.