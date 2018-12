Un circuit excel·lent apte per acollir el Mundial de ciclocròs

? Tal com assenyala Àngel Soler, tresorer de l'Esport Ciclista Manresà i corredor de ciclocròs, «travessar la car-retera i entrar al parc del Cardener ha transmutat el circuit de Manresa en un dels millors de Catalunya, amb els de Vic i Manlleu». Des d'aleshores, el Trofeu Ciutat de Manresa «s'ha convertit en un referent i en una prova que els ciclistes esperen amb anhel». La varietat de superfícies del traçat, de 3 km, situat entre els camps de beisbol, rugbi i futbol de sauló del Congost i el parc del Cardener, que combina trams de terra i de gespa i inclou zones on els competidors poden avançar-se, el fan atractiu per als corredors i n'incrementen la plasticitat visual per als espectadors. No en va, Àngel Soler considera que la ciutat disposa «d'un circuit prou a-tractiu, tècnic i dificultós per als ciclistes que podria acollir un Mundial de ciclocròs».