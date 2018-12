El retorn a la lliga del Breogán fa créixer el derbi

? L'Obradoiro era l'únic equip gallec a l'ACB fins que la temporada passada va pujar el Cafés Candelas Breogán. A més, el conjunt de Lugo ha guanyat els dos partits disputats fins ara, a la lliga i a la Copa de Galícia. Navarro explica que aquesta situació «és bona per al bàsquet gallec. El derbi ja es vivia quan l'any passat es veia que ells pujarien. De moment no hem tingut sort i hem perdut els dos partits contra ells, però encara ens queda el de la segona volta per poder guanyar».