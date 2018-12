El Barça tanca l'any a la mitja part

El Barça marxa de vacances de Nadal mantenint l'avantatge en el lideratge de la lliga, després d'un partit de serveis mínims en què l'equip es va esmerçar per no rebre cap gol i treure partit de les arribades a la porteria del Celta. Els gallecs són un conjunt que té clar els conceptes i que pressiona bé, però ahir no va tenir la profunditat d'altres any i, a sobre, se li va lesionar Iago Aspas a la segona meitat. Al descans, Messi i companyia ja van poder començar a pensar en els torrons. Almenys això va semblar.

El partit va començar molt obert. El nou Celta de Miguel Cardoso és un equip que ha canviat peces però que pressiona molt amunt, com feia en temporades anteriors amb Luis Enrique, Berizzo o Unzué, i deixava espais per a les transicions barcelonistes. Boufal va avisar aviat amb un xut que va anar a córner i el partit discorria amb poques arribades quan el Barça va anotar el primer gol, amb la jugada habitual entre Messi i Jordi Alba. El lateral va trencar la defensa per la seva banda i, tot i tenir quatre jugadors dins de l'àrea –Suárez, Vidal, Dembélé i Rakitic–, va esperar que l'argentí hi arribés per passar-li la pilota. Aquest va xutar, Rubén Blanco va rebutjar i Dembélé, amb la canya a punt, va tornar a demostrar la seva magnífica relació amb el gol.

El Celta va notar el cop i Jordi Alba se'n va beneficiar en dues accions, la primera amb una bona combinació i la segona en recollir el rebot en un xoc entre Rubén Blanco i Dembélé. Araujo va salvar el gol sobre la línia.



Acció conflictiva i segon gol

El Celta, però, és un equip amb arguments ofensius. Una errada de Rakitic va propiciar que Ter Stegen hagués d'intervenir per aturar un xut perillós de Maxi Gómez. El partit el dominaven els locals, però el curt resultat propiciava que es pogués patir, com en una contra en què Hugo Mallo va disparar massa alt amb tot a favor. Els laterals, tant Semedo com Alba, eren els que creaven més perill. En una centrada del jugador de l'Hospitalet, Messi no hi va poder arribar, abans d'una acció polèmica. El col·legiat, Prieto Iglesias, va indicar una inexistent falta de Maxi Gómez sobre Piqué quan l'uruguaià es quedava sol davant de Ter Stegen. La jugada va seguir i Alba, novament, va trobar una autopista de quatre carrils a l'altra banda, per on entrava Messi. L'argentí va rebre i, sense problemes, va superar Rubén i va anotar el segon gol del seu equip.

I aquí va semblar que s'havia acabat el partit, almenys per a un Barça que va iniciar amb molt poca tensió la segona meitat. El Celta va poder-se ficar en el partit, però Semedo va evitar una mitja volta de Boufal i, tot seguit, Brais Méndez va amenaçar amb un xut des de fora de l'àrea, però Ter Stegen, ben col·locat, va aturar la pilota, que anava a fora.



Sense Aspas no hi ha perill

Enmig, el Celta va perdre el seu millor home, Iago Aspas, i Cardoso va decidir poblar el centre del camp. Li va anar força bé davant d'un rival que ja estava de vacances. De tota manera, els espais que deixava darrere el conjunt gallec els haurien pogut aprofitar millor els blaugrana, però ahir Messi estava particularment desencertat a l'hora d'acabar les accions. En una, va buscar de manera sistemàtica Suárez quan tenia Dembélé i Vidal tots sols.

Aquests dos jugadors, precisament, són els preferits de Valverde a l'hora de ser substituïts, i van retirar-se per deixar pas als brasilers Arthur i Coutinho, que van ser discrets. De fet, l'última bona oportunitat del Barça, a part d'una falta de Messi en el darrer minut massa alta, va ser un xut de Semedo que Blanco va atrapar en dos temps, al minut 66. La resta va ser un anar passant temps, tot i que el Celta hauria pogut fer el 2-1 un quart d'hora abans del final si Semedo no hagués evitat que Fran Beltrán arribés a una pentinada d'Araujo en un córner. Finalment, els punts es queden a casa i a pensar en tornar en forma per a l'any 2019.