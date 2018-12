Moncho Fernández: «Sembla que els jugadors del Manresa haguessin estat junts sempre»

Moncho Fernández és home de la casa, de Santiago, i fa vuit temporades que és en un Obradoiro que canvia molts jugadors cada any però sempre fitxa qualitat. Per al partit d'avui amb el Baxi recupera el seu base Pepe Pozas, de baixa en les últimes setmanes per lesió. S'ha perdut alguns entrenaments, per una grip, l'ala Martins Laksa. Kendall Stephens, un ala que és extracomunitari, ha estat absent els darrers partits per problemes en un peu. Fernández valora que «el Baxi acaba de pujar però no és un equip novell perquè disposa de jugadors amb una experiència a l'Eurolliga gran. Estan jugant a un gran nivell i defensen molt bé. És un grup molt ben conjuntat, amb uns jugadors també joves i alguns del planter. Però sobretot els veterans coneixen la lliga, les pistes on van jugar i com han de competir».

Sobre les claus del partit afirma que «nosaltres penso que haurem de tenir molta paciència, ells fan una defensa molt seriosa i eviten concedir cistelles fàcils. Jo no em refio gens de les baixes, sobretot de les dels pivots. Recordo que a la temporada passada l'Andorra de Joan Peñarroya també va venir en una situació similar però ell va saber canviar l'estil de jugar, amb ales en la posició de quatre, i ens van fer un descosit. Del Manresa em sorprèn que els jugadors fa molt poc temps que estan junts i fa la impressió que es coneixen de tota la vida i que han estat junts sempre, juguen com un equip».

Pel que fa al moment de joc de l'Obradoiro, Fernández afirma que «tenim capacitat de millora, estem perdent massa pilotes. Però veig una línia ascendent, tant els jugadors com l'equip millora».