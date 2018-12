Les Sant Silvestre envaeixen el territori

Cada any hi ha més poblacions de la Catalunya Central que s'apunten a la moda de tancar esportivament l'any amb les Curses de Sant Silvestre (en algun cas també anomenades Cursa dels Nassos). Enguany, a diferència d'altres, no totes es fan avui, dia 31 de desembre. En alguns casos ja s'han organitzat. A la capital del Bages, la Sant Silvestre Manresana va tenir lloc el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre; divendres, pels Sants Innocents es va córrer la de Cardona i la de Castellterçol, i l'endemà, dissabte, la de Puigcerdà. Ahir, diumenge, van tenir lloc la d'Oliana i la de Bellver de Cerdanya. El gruix important de cor-redors, però, estan citats per a aquesta tarda.



Vilanova del Camí (5 km)

Ja fa dues dècades que Vilanova del Camí proposa la seva Cursa de Sant Silvestre. Pel que fa als horaris de les proves, es repeteixen els de les edicions anteriors. A partir de les 5 es preveu la sortida de la cursa infantil de 2,25 km de distància, i a les 6, la prova d'adults de 5 km, que transcorre per l'habitual circuit urbà des de la plaça del Mercat. Avui encara es realitzen inscripcions des de les 4 i fins a 30 minuts abans de la sortida de cada cursa (la prova és gratuïta). Aquest any, amb motiu del 20è aniversari es posarà una carpa a la plaça del Mercat, com a punt de trobada, on la gent pugui expressar «Què et motiva a fer-la?», amb el convenciment que surtin els motius més originals i diversos que la gent podrà fotografiar i expressar en forma de hashtag per compartir a les xarxes socials. Aquesta activitat és organitzada per l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb el suport del Club Atlètic Igualada, Jocnet i la Diputació de Barcelona.



Avinyó (5 i 10 km)

Com es habitual, els Esquerdabocs organitzen la seva Sant Silvestre d'Avinyó (vuitena edició) sobre uns traçats nous de terra per corriols de 5 o 10 km (el traçat de 5 km també es pot fer caminant), amb sortida a les 4 de la tarda de la sala polivalent.



Berga (5 km)

Una de les Sant Silvestres més arrelades és la de Berga. El Club Atlètic local, amb la col·laboració de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament, organitza la dinovena edició de la cursa sobre un recor-regut de 5 km i en què s'espera superar els 700 participants. La sortida es donarà a la plaça Viladomat (el mateix punt d'arribada) a 2/4 de 7. Abans, a les 5, s'iniciaran les cures infantils.



La Seu d'Urgell (3,6 km)

La Sant Silvestre de la Seu d'Urgell Memorial Marc Peña Turet celebra avui la desena edició després d'haver superat, l'any passat, els 2.000 atletes participants. La cursa continua amb els seus 3,6 km de recorregut (es poden fer corrent o caminant) amb sortida (2/4 de 7) de la plaça dels Oms i arribada al mateix indret. Com en totes les edicions, les inscripcions són gratuïtes. La Sant Silvestre de la Seu d'Urgell es tracta d'una prova popular pensada per a aquells que volen competir, però també per a aquells que volen acabar l'any fent esport en família. Els participants inscrits rebran un barret de PareNoel, eldorsal, una bossaamb obsequis per partdels patrocinadors i tindran avituallament en acabar la cursa.



Sallent (5 km)

El Foment Arqueològic Excursionista Sallentí (FAES), conjuntament amb l'Ajuntament, organitzen la Sant Silvestre popular de Sallent. La sortida serà davant de les piscines amb curses infantils (fins a 5 anys 250 m, fins a 10 anys 950 m i fins a 15 anys 1.900 m) a les 4 i 10 minuts i la d'adults, amb un recorregut de 5 km, a les 5.



Calaf (5 km)

A la plaça dels Arbres de Calaf es donarà la sortida de la quarta edició de la Sant Silvestre de Calaf, que organitza Bike Calaf. La prova infantil serà a les 5 (1.500 m) i una hora més tarda la d'adults (5 km). Hi haurà premis per al primers classificats masculins i femenins, i un pernil per a aquell atleta que superi el rècord de l'any passat. Hi haurà coca i xocolata per a tothom en acabar la prova.



Artés (9,2 km)

Els Amics de la Cursa i l'Ajuntament d'Artés opten per la solidaritat en la seva Sant Silvestre. La cursa tindrà un recorregut de 9,2 km i es podrà fer la versió caminada de 5 km. La sortida serà al car-rer Montserrat (a la zona de les pistes de tennis) a les 4. Hi haurà recollida d'aliments per a Càritas i es podran fer aportacions a La Marató de TV3. Les inscripcions són gratuïtes i hi haurà berenar per a tots els participants.



Moià (dos traçats)

L'Ajuntament de Moià organitza la cursa popular de Sant Silvestre amb dos recorreguts per fer-la a l'abast de tothom. La sortida es donarà a 3/4 de 5 just davant de l'ajuntament. Abans, des de les 4 es faran les inscripcions (2 euros). A l'arribada, per tancar l'any de la millor manera, hi haurà xocolatada per a tothom i un sorteig de regals. Tots els participants seran obsequiats amb un barret de Nadal com en cada edició.