La continuació del partit del Manresa a Mollerussa no té data

El partit suspès a la mitja part per la boira que jugava el Manresa a Mollerussa, el diumenge 23 de desembre, encara no té data de continuació. Els dos equips encara no han arribat a un acord. Segons la reglamentació, sembla que els 45 minuts que queden, amb el marcador favorable als locals d'1 a 0, s'haurien de disputar abans d'acabar la primera volta (el dia 13 de gener), però ara per ara sembla força improbable.

La propera data lliure al calendari de competició és el cap de setmana del 2 i 3 de març, però també es difícil que la federació s'hi avingui perquè és molt llu-nyana. Així,tot fa pensar que l'enfrontament es clourà un dia entre setmana al vespre.

Seguint amb partits ajornats, el Manresa en té un de programat per aquest dissabte (12 h al Nou Estadi) davant el Vista Alegre. Aquest matx es va supendre ja fa unes quantes setmanes per l'accident que van patir dos jugadors del Manresa, Ruano i Brian, quan anaven al Congost a jugar el matx.