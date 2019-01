Nou horitzó amb la mateixa meta

El manresà Gerard Farrés va tocar el cel fa dos geners amb la tercera posició en la categoria de motos al Dakar. L'any passat hi va estar a prop. Hi va acabar cinquè. Però en les seves onze participacions, i en totes les altres curses, havia acumulat moltes caigudes i lesions. Va assegurar que el 2018 seria el darrer sobre dues rodes i va sorprendre a mig any passant-se als buguis. Va debutar amb un triomf i ara apareix en la nòmina de favorits de la categoria side by side estrenada el 2017. Al costat del gironí Dani Oliveras aspira a repetir podi, i més amunt.