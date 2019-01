Primera victòria com a local d'un Igualada que s'assenta a mitja taula

La notable temporada que està fent l'Igualada tenia un punt negatiu fins aquest cap de setmana: no haver assaborit encara el triomf a les Comes. Una assignatura pendent que les anoienques van superar en imposar-se al Bencriada, en un partit molt travat que no es va decantar fins als últims deu minuts, quan les igualadines, amb pinzellades de bon joc i intensitat defensiva, van trencar la dinàmica d'alternances en el marcador que fins aleshores havia caracteritzat el partit. No en va, les anoienques dominaven en finalitzar el primer quart amb un resultat ajustat (16 a 15), que al descans s'havia transmutat en un lleu desavantatge (30 a 31).

El marcador advers que lluïa l'electrònic al minut 30 (46 a 51) va propiciar la reacció ofensiva de les locals, que van signar un parcial de 18 a 7 decisiu per sumar el sisè triomf; el primer a Igualada.