Nadal guanya en el debut a l'Obert d'Austràlia i cau eliminat Murray

El mallorquí Rafa Nadal, segon cap de sèrie a l'Obert d'Austràlia, darrere de Novak Djokovic, es va imposar en la primera ronda del torneig en batre per 6-4, 6-3 i 7-5 el jugador local James Duckworth, que prenia part en el torneig amb una invitació. Davant d'un rival que ocupa el lloc 238è al rànquing ATP, Nadal no va notar molèsties físiques, tot i que aquest va ser el seu primer partit oficial dels últims quatre mesos, des que va abandonar, per lesió, l'Obert dels Estats Units davant Del Potro.

L'escocès Andy Murray, que té en el seu palmarès tres victòries en tornejos de Gran Slam i que ha anunciat la seva retirada, va ser eliminat pel castellonenc Roberto Bautista en un apassionant partit de cinc sets: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 i 6-2. Qui no va fallar va ser el jugador suís Roger Federer, que es va desfer, en tres sets, de Denis Istomin, un tennista d'Uzbekistan. En aquest cas, els tres marcadors parcials van ser de 6-3, 6-4 i 6-4.