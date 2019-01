Isidre Esteve: "Ja teniem ganes de completar una jornada sense problemes"

arxiu particular

Isidre Esteve, satisfet per la vuitena etapa realitzada

"Ja teníem ganes de completar una jornada sense problemes per poder demostrar el nostre veritable ritme de carrera". Així s'expressava Isidre Esteve en finalitzar l'etapa 8 del Dakar 2019, en què ha aconseguit un 22º lloc que es converteix en el seu millor resultat parcial des que competeix en cotxes. El pilot del Repsol Rally Team escala, a més, fins a la 22a plaça provisional de la general, quan tan sols resten dos dies per al final.

L'etapa partia a primera hora del matí des de San Juan de Marcona, on Isidre Esteve comentava que "avui serà un bon dia, segur", just abans de marxar cap a l'inici de l'especial. Les seves paraules han resultat premonitòries, ja que el lleidatà i el seu copilot Txema Villalobos han signat una brillant actuació, amb destacats temps en tots els way points.

"Hem marcat un fort ritme des del principi i, per fi, hem tingut un dia net, excepte dues petites enganxades a les dunes en què hem perdut molt poc temps, gràcies al gran treball de Txema", resumia Isidre Esteve a la seva arribada al campament de Pisco.

L'especial, dividida en dos sectors de 159 i 200 quilòmetres, ha resultat menys complicada del que es preveia per al Repsol Rally Team, tot i les elevades temperatures que, en ocasions, han superat els 40ºC i del centenar de quilòmetres de dunes . "La primera part ha estat sobre pistes i fesh-fesh i la segona, amb moltes dunes, encara que de sorra més dura que altres dies. No hem tingut cap problema de navegació i el cotxe va perfecte, gràcies al fantàstic treball mecànic de tot el equip. Així dóna gust córrer i, si fos per mi, ho faria cada dia ", explicava el lleidatà amb satisfacció.

El seu temps de 5 hores, 26 minuts i 39 segons l'ha situat en 22a posició que li permet millorar la 23a plaça que va signar en la 13a etapa de 2018 i que, fins avui, representava el seu millor resultat al Dakar des que competeix sobre quatre rodes. A més, avui ha finalitzat com el segon millor espanyol en cotxes, només superat per Nani Roma (MINI) i per davant de Carlos Sainz, vencedor de la passada edició del Dakar.

A la general, el pilot del Repsol Rally Team escala dos llocs i s'enfila fins el 22è lloc provisional, amb un registre acumulat de 44 hores, 14 minuts i 34 segons. A falta de dues etapes i 425 quilòmetres cronometrats en total, es troba molt a prop del top 20.