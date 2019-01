El Dakar amb més podis dels pilots de casa nostra arriba avui a la meta

Com diu el tòpic, si no hi ha accidents o desgràcies d'última hora, la Catalunya Central obtindrà la millor collita del Dakar escurçat i d'un sol país, que finalitza avui a Lima. És cert que no hi ha hagut triomf, com les cinc vegades en què es va imposar Marc Coma en motos, la de Pedregà en quads o la de Moi Torrallardona en camions, però es pot enllestir la cursa amb dues segones posicions i una tercera. Gerard Farrés serà qui tindrà avui més feina, ja que haurà de defensar-se del seu company d'equip, el brasiler Reinaldo Varela, que es troba a només dotze minuts a la general.

L'avantatge és que Farrés arrencarà darrere del guanyador del 2018 i, per tant, el podrà controlar. Ahir, després de tot el moviment del cap de setmana i de dilluns i del triomf d'etapa de dimarts, va recuperar vuit minuts respecte del Chaleco López. El xilè, company seu d'aventures durant molts anys damunt les dues rodes, s'ha passat a les quatre, com ell, els darrers mesos i sembla que es convertirà en el seu gran rival els propers anys en els buguis. Si consolida el segon lloc, serà un èxit per a Farrés en una especialitat que es troba a les beceroles.

També pot quedar segon l'odenenc Àlex Haro com a copilot de Nani Roma amb el primer Mini de la general. Un cop superat l'escull de Peterhansel dimarts, ahir els catalans es van limitar a anar controlant i a no tenir problemes mècànics. El qatarià Nasser al-Attiyah obtindrà, si no passa res, el seu tercer Tuareg, aquest cop al volant d'un Toyota, i Roma s'ha acostat a la victòria que va obtenir el 2014, aleshores al costat del copilot francès Michel Perin. Per a Haro arriba el millor resultat en la seva cinquena aventura. Fa dos anys va estar a punt de pujar al calaix quan va ser quart amb el pilot de Folgueroles.



Tercer podi per a Moi

En camions, un any després del Dakar sabàtic que es va prendre, Gerard de Rooy, acompanyat del bagenc Moi Torrallardona i del polonès Darek Rodewald, torna al resultat del 2017, una tercera posició que s'ha de donar per bona vist com va anar la primera setmana i els problemes que li van fer perdre les possibilitats de victòria final a la tercera etapa. Els darrers dies han estat esperant una errada dels Kamaz de Nikolàiev i Sotnikov, però aquesta no va arribar en la jornada de dimarts, la més propícia perquè passés, i ahir els russos es van encarregar de mantenir la diferència sense problemes per fer doblet. Torrallardona ja conrea un bon palmarès a la prova, amb una victòria, la del 2016, i dues terceres posicions.

Després de l'abandonament d'Armand Monleón de dimarts i també de la desqualificació del martorellenc Pep Mas, els altres pilots de casa nostra que sembla que acabaran són de cotxes. Isidre Esteve serà vintè i millorarà en un lloc el resultat de l'any passat. A l'hora de tancar edició, encara competien Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga.

Tota l'emoció d'avui, en els 112 quilòmetres d'especial entre Pisco i Lima, arribarà en les motos. Toby Price serà l'encarregat de defensar l'imperi de KTM de l'atac de la Husqvarna de Pablo Quintanilla. Res no està decidit encara i cada quilòmetre serà decisiu.