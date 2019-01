Un desconegut i erràtic Cadí s'estavella contra el Perfumerías Avenida

Probablement sigui el pitjor partit de la temporada fins ara. El Cadí la Seu va caure amb estrèpit a Salamanca. I no és que el Perfumerías Avenida fes un bàsquet excepcional. És que les urgellenques van estar erràtiques en atac. Moltíssim, fins a límits desconeguts. Un exemple evident: dos triples encertats de 22 llançaments intentats. Els errors hi van ser des de l'inici i van arribar a la seva màxima expressió al tercer quart. Just després del descans, si les de la Seu tenien alguna opció d'intentar acostar-se a unes salmantines amb baixes (Sílvia Domínguez) i jugadores amb molèsties (Angel Robinson), Givens i Elonu es van encarregar de fer anar per terra qualsevol planificació que hagués fet Bernat Canut. Bé, potser més que Givens i Elonu, el paupèrrim nivell ofensiu d'un Cadí que al tercer període només va anotar un punt en els primers vuit minuts.

El Perfumerías Avenida sempre va anar per davant. Sempre va tenir jugadores disposades a tibar del carro i amb prou encert anotador per poder-ho fer. Cert, però, que els compassos inicials van ser de tantes imprecisions en una banda i l'altra que, tot i el domini local, la situació s'anava trampejant. Però quan les de Salamanca van començar a treure petroli de les passades errades de les urgellenques i dels errors incomprensibles en moltes ocasions a tocar de cistella, van començar a venir mal dades per al Cadí. Ni jugadores amb un nivell d'encert acreditat des de la llarga distància com Yurena Díaz, Mehryn Kraker o Merritt Hempe no anotaven. No és que no encistellessin. És que molts cops els seus llançaments anaven on menys semblava que haurien d'anar.

I això es contraposava amb els quatre triples sense error de la sueca Eldebrink, que juntament amb Elonu i Givens van posar els fonaments al segon quart del que seria una sòlida victòria refermada al tercer. Només al tram final del partit, i encara sense ser fer res de l'altre món, res d'excepcional, el Cadí va poder-se imposar. Però no va mostrar prou contundència com per aprofitar els molts errors que en aquest darrer període va cometre un Perfumerías Avenida a qui passava factura el cansament i que fins i tot va acabar posant dues júniors en pista.