L'Igualada no es deixa sorprendre i ara es retrobarà amb el Sarzana

L'Igualada Rigat no va haver de patir gaire per arribar als quarts de final de la World Skate Europe Cup. El 4-1 del partit d'anada a les Comes contra el conjunt suís del Diessbach ja feia pensar que seria complicat que el conjunt de Fer-ran López no pogués accedir a la ronda prèvia a la final a quatre de la segona competició de l'hoquei patins europeu, i així va ser. A més, els anoiencs van aconseguir endur-se la victòria del feu helvètic després d'una anotació d'Oriol Vives quan només faltaven quatre segons per a la finalització del partit. El proper rival dels anoiencs serà el Sarzana italià, que va deixar fora de competició els portuguesos del Tomar.

Pel que fa al partit d'ahir, els igualadins van tenir problemes per adaptar-se a una pista molt relliscosa que va beneficiar els locals a l'inici. El millor jugador dels suïssos, el portuguès Rui Ribeiro, va inaugurar el marcador, i la sort, en aquest tram, va ser que els locals no es van acostar a un gol de capgirar l'eliminatòria. Per contra, en dos minuts va arribar la tranquli·litat, els que van separar els gols de Sergi Pla i Met Molas, que deixaven la remuntada gairebé impossible per als jugadors de l'equip local.

A la segona part, el Diessbach va anar a buscar, com a mínim, la victòria i l'omnipresent Rui Ribeiro va empatar. De tota manera, Jordi Méndez va tornar a avançar els igualadins i va donar avantatge al seu equip després d'un final trepidant.

D'aquesta manera, Ribeiro, qui si no, ve empatar quan faltaven 32 segons per a la finalització de l'enfrontament. Però l'última paraula la tindria Oriol Vives, a falta de quatre segons per al final, quan va batre Silva i va donar la victòria a l'Igualada Rigat i el 8-4 en el total de l'eliminatòria.

En la ronda prèvia a la final a quatre l'Igualada jugarà contra el Sarzana amb l'avantatge de poder jugar la tornada a les Comes, fet que li confereix possibilitats d'accedir a la ronda final. Tots dos equips es van enfrontar la temporada passada i l'Igualada va gua-nyar per 1-3 a l'anada a Itàlia, en un duel molt dur, i per 6-2 en la tornada a les Comes.