El Calaf s´aferma com a líder en signar l´empat a Gironella

La persistència ofensiva del Gironella a la segona meitat no va ser suficient per sumar un triomf que els berguedans van merèixer. El bon joc dels de Xavi Díaz no va anar acompanyat de l'eficàcia golejadora necessària per derrotar el Calaf. Així, el líder va ser el primer equip en puntuar al Municipal.

Els locals van dur la iniciativa a la primera part davant un Calaf que, conscient de la importància de no encaixar una derrota, va optar per defensar-se amb criteri.

La primera ocasió de gol va cor-respondre als calafins, quan un córner va finalitzar amb una rematada a un dels pals de la porteria de Sabaté. Però l'incisiu Èric Santmartí va provocar un penal que Pau Ragués va transformar. Set minuts després, una errada defensiva local va propiciar l'empat, materialitzat per Marsiñach.

Al segon temps, Lluís Martínez va conjurar les ocasions d'Uribe, Santmartí, en dues ocasions, Fer-ran Prat i Domínguez, i va segellar el transcendent empat del líder al camp del segon classificat.