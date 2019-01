La Penya escombra el Burgos i obté un bitllet per a la Copa

Laprovittola va ser un autèntic malson per a la defensa del Burgos

El Divina Seguros Joventut es va guanyar una plaça per a la Copa del Rei, després d'escombrar el San Pablo Burgos en un partit que va dominar de principi a fi, en aprofitar la derrota del Baxi Manresa contra el Reial Madrid.

La Penya va fer un gran inici de partit, jugant molt fàcil en atac i evitant les internades dels locals. El Burgos es va veure obligat a fer molts llançaments exteriors, faceta en la qual no acabaven de trobar-se del tot còmodes, fet que va suposar el primer parcial favorable per als verd-i-negres (8-18).

Els homes de Carles Durán es van mostrar molt sòlids en tot moment i incomodaven els atacs d'un conjunt burgalès molt desdibuixat en el vessant ofensiu. La pressió de la Penya va ofegar els homes Diego Epifanio. Laprovittola i Dawson jugaven a plaer.



El Divina Seguros Joventut no disminuïa el ritme de cara a cistella. Tampoc en defensa, sent Àlex López l'únic jugador dels locals que semblava incomodar els de Badalona. L'equip burgalès va fer un intent de remuntada abans del descans, però es va quedar en intent. La Penya guanyava de 22 punts al final del segon període.

A la represa, les coses no van canviar gaire. El Joventut es mantenia molt solvent i fregava l'avantatge dels 30 punts davant un Burgos que no trobava el seu lloc. La defensa de la Penya hi tenia molt a veure, sens dubte. Només els punts de Fitipaldo arreglaven la trista imatge dels locals contra un conjunt de Badalona que jugava a plaer amb els espais, mesurant bé els moments en els quals havia de provar sort des dels 6,75 metres. Todorovic i Harangody també van aconseguir dominar la pintura.

Els últims minuts van servir a Duran per fer rotacions i estar atents al que passava a Manresa. Una vegada assegurada la classificació, els jugadors i el cos tècnic ho van celebrar amb eufòria. Aixímateix ho va fer l'afició desplaçada a Burgos, que van seguir els últims minuts del Baxi-Madrid amb tensió a la grada. Finalment victòria i bitllet cap a Madrid.