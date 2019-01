El Nàstic infantil continua en ratxa i obté un treballat triomf

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar una nova victòria en la seva sortida al camp del Gimnàstic de Tarragona. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada sense ocasions clares de gol. Es va arribar al descans amb un empat a zero gols. A la represa el partit es va obrir més i es van veure més arribades de perill. Els jugadors dirigits per Edu Castilla van marcar el 0-1 a falta de cinc minuts, en una falta centrada a l'àrea on el visitant Casanellas, de forma acrobàtica, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Els jugadors tarragonins van sortir a la desesperada a l'atac per buscar l'empat i els manresans ho van aprofitar per sentenciar ja en els darrers compassos de joc amb el definitiu 0-2.