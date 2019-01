El Reus se salva amb la compra d'una empresa nord-americana

L'empresa americana US Real State Investiment s'ha convertit en el flamant nou propietari del Reus Deportiu en comprar el 99,7% de les accions i fer-se càrrec dels cinc milions d'euros del deute existent, segons va informar ahir el club.

Hi haurà ampliació de capital en els propers dies per completar la plantilla de l'equip, que només té 12 fitxes de futbolistes amb contractes professionals, entre els quals el manresà Pol Freixanet, el porter de l'equip, que ara està lesionat per a diverses setmanes.

El comunicat del club, que es va distribuir en anglès, indica que es vol aconseguir l'estabilització de l'entitat i, com a pla de futur, hi ha la construcció d'un nou estadi amb capacitat per a 18.000 persones. Es vol també «complir de manera immediata amb la Lliga, amb els jugadors i els empleats per tal de mostrar respecte pel joc». Es posa final a l'etapa de Joan Oliver i del seu grup inversor amb noms com Joan Laporta i Rafa Yuste.