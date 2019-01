L'Andorra i el València encara estan invictes al Top-16 europeu

El MoraBanc Andorra i el València Basket van sumar la quarta victòria en quatre partits en el Top-16 de l'Eurocup després d'aconseguir triomfs molt treballats ahir. Els andorrans, en un entorn nevat, la qual cosa va condicionar la presència de públic, van derrotar el Zenit Sant Petersburg per 86-74 en un partit que dominaven els russos per un punt al descans. A la represa, el conjunt d'Ibon Navarro va escapar-se impulsat pels 20 punts tant de David Walker com de Dylan Ennis.

Pel que fa al València, va gua-nyar per 81-82 a la pista de l'Estrella Roja, en un duel decidit per un robatori de Sastre a Perperoglou en el tram final. Rafa Martínez, absent en el darrer partit de lliga, només va ser 25 segons a la pista. També va guanyar l'Unicaja, en el seu cas a la pista del Llemotges, per 77-78 en un altre final igualat. A la Lliga de Campions de la FIBA, Unet Holon-Iberostar Tenerife (77-88) i Montakit Fuenlabrada-AEK Atenes (82-90).