El Barça no aguanta el ritme del CSKA en l'últim període

El Barça no va poder fer valer el factor de jugar a casa i va caure derrotat contra un CSKA que va actuar millor en el darrer quart i que va saber solucionar el dèficit de nou punts que tenia al tercer període. Els triples de De Colo, amb un total de set, i de Kurbanov, amb tres en moments importants, van suposar una llosa massa gran per a uns blaugrana que van haver de disputar els minuts decisius sense Seraphin, carregat de faltes, amb la problemàtica que tot això comporta.

Els primers vint minuts van ser d'alternatives. El CSKA va començar fort, amb els llançaments de Peters i Kurbanov, i es va escapar fins al 7-13, però els locals van reaccionar amb les anotacions d'Heurtel, una bona defensa i l'entrada del seu home gran, Kevin Seraphin, que va equilibrar la superioritat russa.

En el segon quart, l'entrada d'elements com Adam Hanga va permetre als blaugrana situar-se per primer cop davant en el marcador (31-28). Els russos perdien pilotes i Claver imposava potència amb accions de força. A l'altra banda, però, De Colo feia molt mal en llançaments de tres quan el Barça s'escapava i, per això, el CSKA va marxar a la mitja part amb dos punts d'avantatge, després d'un bàsquet de Sergio Rodríguez.



Avantatge perdut

L'inici del tercer quart del Barça va ser molt bo. A més, Itoudis, el tècnic visitant, perdia el nord i provocava una tècnica que permetia a Claver anotar tirs lliures i donar la màxima diferència (59-50). Aleshores, un triple de De Colo va iniciar la remuntada visitant. La direcció de Pangos va ser defectuosa, amb dos tirs lliures errats consecutius, i el CSKA va adquirir confiança per anar al darrer descans amb dos punts d'avantatge gràcies a Hines i Kurbanov.

Seraphin, amb quatre faltes, gairebé no va poder jugar el darrer quart i això va ajudar molt el CSKA a dominar la zona. Els darrers triples de De Colo i Kurbanov i la direcció final de Sergio Rodríguez, amb enganxada final inclosa amb Hanga, van acabar de rematar la victòria forastera.