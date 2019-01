Recital del Cadí davant el Gernika que l'acosta al tercet capdavanter

El domini del Cadí sobre el Gernika va ser total. Potser només quan Rachel Banham va clavar tres tiples seguits al final del primer quart o quan Valeriya Berezhynska es va posar les piles, les de la Seu van sentir l'alè al clatell del tercer classificat. Però va ser ben poca cosa. La reflexió derivada del daltabaix de Salamanca i el treball tàctic fet durant la setmana va donar el seus resultats. I les urgellenques, amb un recital de bon bàsquet, comandades ahir per Andrea Vilaró i Georgina Bahí, van aconseguir un altre triomf de prestigi que les acosta al tercet de capçalera. O almenys, com a mínim, a les terceres, que són les basques i amb qui ara el Cadí té el bàsquet average guanyat.

El 10-0 d'entrada, amb Vilaró i Merritt Hempe de protagonistes, va ser una clara declaració d'intencions. Mario López, tècnic de les biscaïnes, va intentar parar el partit. Però les ajudes i canvis defensius, executats a la perfecció per les de Bernat Canut, més la bona predisposició per lluitar el rebot ofensiu quan l'encert no acabava d'acompanyar van ser clau. Una cosa i l'altra van treure de polleguera en moltes fases del partit el Gernika, que es va arribar a posar a només cinc punts (39-34) poc abans del descans, però que va haver d'abaixar els braços davant l'allau de joc local al segon temps. Un triple just al límit de la finalització del tercer període de Bahí va acabar de rematar les basques. El darrer quart va ser una altra demostració de poder urgellenc. Amb aquest triomf, el Cadí se situa a una victòria del Gernika a la classificació (12 per 13).