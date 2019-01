Fred barrejat amb pluja i una mica de vent. Tres capes de roba, dos parells de mitjons, gorra, guants i bufanda. I tot això es va contagiar als protagonistes sobre la gespa. Embús amb la pilota, errors i poc joc. Només durant la primera mitja hora semblava que el futbol trucava a la porta, però va ser un miratge. La Reial Societat tenia la pilota i l'Osca ajuntava les línies amb una gran comoditat defensiva per sumar un punt que no li serveix per sortir del pou.