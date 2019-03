Puig-reig rebrà més de 60 equips al Torneig Motorcat Obradors de futbol base

Des de final d'abril, Puig-reig i altres poblacions del Berguedà que s'hi sumaran seran seus del torneig de futbol base Motorcat Obradors. Tot un clàssic que du el nom de qui va ser el president del Club Esportiu Puig-reig, Josep Obradors. Ahir, a la seu que hi ha a Manresa de Motorcat Opel, que és el patrocinador del torneig, es van donar detalls de tot el que es prepara per a l'abril i el maig.

La primera jornada serà la del dia 29 d'abril, amb partits de grups dels alevins i benjamins que seran a Puig-reig. Les eliminatòries ja es faran en la jornada festiva del dia 1 de maig i també hi haurà partits a Gironella, Avià i Cercs, tot i que les finals seran a Puig-reig. Hi ha inscrits 24 equips alevins i 24 en categoria benjamina, amb Barça, Espanyol, Girona, Cornellà i Sant Andreu, a més dels locals Nàstic, CE Manresa i molts dels clubs del Berguedà. El dia 5 de maig hi ha programat el torneig prebenjamí amb 20 equips participants.

En la presentació d'ahir hi van ser la presidenta del CE Puig-reig, Concepció Santasusagna (amb bona part de la directiva), Jordi Macià (gerent de Motorcat), a més d'Esteve Olivella i Arcadi Prat, els representants federatius.