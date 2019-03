Triomf convincent de l'Igualada, que es referma a la quarta posició de la taula

Una notable primera meitat va permetre a l'equip dirigit per Moha vèncer un oponent que lluïa una bona dinàmica de resultats i que va golejar els anoiencs a les Terres de Ponent (3 a 0).

Aquests dos factors van estimular els blaus, que van assetjar la porteria d'Auger Sisó, de forma ininterrompuda, durant els trenta minuts inicials. Martí Just no va encertar en materialitzar la primera gran ocasió local però, al minut 27, Carlos Simón va convertir amb destresa una bona passada a l'espai en el primer gol igualadí.

La tònica del partit no va variar durant els darrers 15 minuts del primer període. El Lleida va optar per defensar-se en camp propi i va apostar pel contracop com a fórmula per generar perill.

Però, a la represa, els lleidatans van modificar aquest plantejament i van decidir pressionar l'habitual construcció del joc dels blaus des de la línia defensiva.

La decisió dels visitants va incomodar inicialment els jugadors de Moha. Tot i això, amb el pas dels minuts, es van adaptar a la nova situació i van reequilibrar el joc. En aquest context, Goran va sentenciar el duel en aprofitar un malentès de la defensa visitant (minut 67). Cinc minuts després, Pau García va materialitzar una falta llunyana i va atorgar incertesa als últims vint minuts, però les ocasions van ser igualadines. Pedro J. Calvo i Franco Nántez van poder materialitzar el tercer gol anoienc, però la defensa visitant ho va impedir sobre la mateixa línia de gol. Amb aquesta victòria, l'Igualada es referma en el quart lloc, una setmana abans de rebre l'Andorra.