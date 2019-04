Lewis Hamilton treu partit d'un nou desastre dels Ferrari i s'endú la victòria

L'actual campió del món de Fórmula 1, el britànic Lewis Hamilton, colidera el Mundial d'enguany amb el seu company d'equip, el finlandès Valtteri Bottas, després d'un inesperat doblet de Mercedes, el segon de l'any, al Gran Premi de Bahrain. Hamilton es va trobar el triomf per la desgràcia del monegasc Charles Leclerc, que va veure com el seu Ferrari es quedava sense turbo quan faltaven onze voltes per al final i amb tot a favor per guanyar la seva primera gran cursa. Almenys va salvar el graó més baix del podi.

A més, l'altre Ferrari, el de Sebastian Vettel, no va aprofitar l'errada de Leclerc en la sortida i, malgrat liderar la prova, va ser superat de nou pel seu company i quatre pilots més, amb la qual cosa va acabar cinquè. El tercer lloc del podi d'ahir. Per la seva banda, el madrileny Carlos Sainz va ser dissetè després d'un toc amb Max Verstappen.