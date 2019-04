El Trofeu Ciutat de Manresa a tres bandes tanca un gran mes de tornejos de billar

Ricardo García, del Club Billar Vic, va ser el brillant vencedor de la setzena edició del Trofeu Ciutat de Manresa de billar a tres bandes. Pel local social del Club Billar Manresa han passat, durant diversos caps de setmana, alguns dels millors especialistes catalans fins arribar a la final que va tenir lloc diumenge a la tarda.

García es va desfer a la final de Casademunt, del Club Billar Barcelona, pel resultat de 40 a 26 caramboles en 41 entrades. Com a pas previ de la final, es van jugar les semifinals.

García va superar Sergi Jiménez, del Foment de Molins de Rei, per 40 a 26 caramboles en només 18 entrades, mentre que Casademunt va donar la sorpresa en guanyar Armand Moreno del Club Billar Lleida per 40 a 32 en 31 entrades. Cal destacar el bon nivell general i les bones partides seguides per molts aficionats sobretot a la fase final.

Des de fa uns anys, en el Ciutat de Manresa es premia el millor jugador local amb el Trofeu Jaume Arnau. Aquesta vegada va ser per a Josep Lluís González, davant d'Antoni Sáez, Antoni Garcia i Francesc Hernández.

Amb la disputa d'aquest Trofeu Ciutat de Manresa, el Club Billar Manresa posa el punt final a un mes de grans esdeveniments al seu local social com el campionat de Catalunya de billar artístic, el català femení de tres bandes i l'open de billar lliure.