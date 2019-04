Uns 600 joves de 1r d'ESO competeixen avui al Congost

arxiu particular

Imatge de l'edició de l'any passat del Campionat d'Atletisme de 1r d'ESO arxiu particular

L'Estadi Municipal d'Atletisme del Congost ha de viure avui al matí la tretzena final del Campionat d'Atletisme per a alumnes de 1r d'ESO de Manresa i comarca. Dotze centres de secundaria han comfirmat la seva prèsencia a l'esdeveniment organitzat pel CA Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament manresà.

Els centres educatius presents seran: l'IES Pius Font i Quer, l'IES Lacetània, l'IES Lluís de Peguera, l'IES Cal Gravat, l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, l'IES d'Auro de Santpedor, el col·legi La Salle, l'Escola Joviat, l'IES Gerbert d'Auriach de Sant Fruitós de Bages, l'IES Llobregat de Sallent, Fedac Manresa i l'IES Castellet de Sant Vicenç.

La competició s'iniciarà a les 9.30 h i, durant aproximadament tres hores, els més de sis-cents joves participants lluitaran per aconseguir sumar punts per al seu equip tot intentant, a titol individual, assolir la millor posició possible. El programa de competició establert és el tradicional: 60 llisos, 60 tanques, llargada, pes, 500 llisos, relleu 4x60 i relleu 4x200. L'IES Quercus va guanyar el 2018.