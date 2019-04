L'Anoia Rugby sub-16 perd a semifinals de Tercera Catalana, i derrota contundent de l'equip femení

Els Hippo-Víkings d'Igualada i d'Esparreguera van ser derrotats per un clar 26-53 en les semifinals sub-16 de la lliga de Tercera Catalana pel Sitges B, que, d'aquesta manera, es van classificar per a la final del torneig.

Els anoiencs es van haver d'enfrontar a una sèrie de dificultats. Una va ser la falta d'efectius, amb quinze jugadors de camp justos i cap recanvi a la banqueta. L'altra va ser que el Sitges arribés a les Comes amb el reforç de quatre jugadors de Primera Catalana i sis canvis a la banqueta.

El partit va començar igualat, amb els Hippo-Víkings més concentrats que mai. Gràcies a aquest fet es van poder avançar en el marcador en els primers minuts, tot i que el conjunt garrafí va empatar tot seguit. A partir d'aquest moment, el Sitges va prendre avantatge en el marcador amb el suport dels reforços que tenia de jugadors de Primera Catalana, que van anar donant el seu fruit. De tota manera, el conjunt igualadí i esparreguerí va reduir la diferència fins a fer-la àmplia, però no tant com podria fer pensar la diferència de qualitat i, sobretot, numèrica entre totes dues formacions. De tota manera, el conjunt masculí dels Hippo-Víkings va celebrar amb alegria la temporada que ha dut a terme l'equip en el decurs de les darreres setmanes i ara ja espera que pugui millorar les prestacions de cara al proper campionat.



Impossible derrotar els Gòtics

Pel que fa a la categoria femenina, el segon i últim partit de la Copa Primavera que enfrontava les noies del Terrassa, Martorell i Anoia contra els Gòtics, conjunt de la Divisió d'Honor catalana, va finalitzar amb un clar 5-34 per a les visitants, que van demostrar una bona part del seu potencial.

Els forts atacs de la davantera dels Gòtics van ser aturats en primera instància per les jugadores de la Catalunya Central, que no permetien que el rival arribés a la línia de marca. El partit va seguir bastant igualat, amb moltes ocasions per a les locals, que no van poder plantar l'oval a la línia de marca fins al principi de la segona part. En aquell moment, el conjunt visitant ja havia aconseguit un avantatge que ampliaria en el tram final, en aprofitar la davallada física del conjunt de casa, que ja prepara futurs amistosos.