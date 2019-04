El Sevilla manté el ritme per arribar al quart lloc

El Sevilla va demostrar ahir que té prou força per lluitar segurament contra el Getafe i el València per la quarta posició, que dona accés a la Lliga de Campions. Ahir, l'equip de Caparrós va derrotar un rival directe, l'Alabès (2-0). Els gols de Roque Mesa a la primera part i de Sarabia a la segona van permetre els andalusos situar-se empatats amb el València, a un sol punt del Getafe, que és qui ostenta la desitjada posició, i amb dos sobre el seu rival d'ahir.

Qui entra en la lluita per la Lliga Europa és la Reial Societat, que empata amb el Betis després de derrotar-lo ahir a Anoeta (2-1). Juanmi va avançar els bascos, va empatar Canales i Oyarzabal va fer quedar els punts a casa.



Un altre cop per al Valladolid

Qui sembla impossible que abandoni les posicions de perill és el Valladolid, que diumenge ja no va poder guanyar per una decisió del VAR i que ahir va caure a Leganés per 1-0, amb un gol de Carrillo passant sis minuts de l'hora quan n'havien descomptat cinc. Els castellans queden un punt damunt del Celta, que es troba en descens, i els madrilenys asseguren de manera virtual la permanència, ja que son deu punts per sobre dels gallecs.