El Barça i l'Atlètic decideixen el camí que pren el tram final del campionat

El FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid es juguen avui el camí que prendrà el campionat de lliga en el tram final de la temporada. Si el Barça guanya, i inclús si empata, deixarà pràcticament sentenciat el primer títol de l'any. En canvi, una victòria de l'Atlètic, després de l'empat dels blaugrana a Vila-real, els deixaria a cinc punts del lideratge i mantindria viva la lliga.

L'equip blaugrana vol deixar el campionat lligat per poder centrar-se en el gran objectiu de principi de temporada, la Lliga de Campions. El Barça s'enfrontarà dimecres que ve al Manchester United a Old Trafford, i tenir el campionat domèstic encarrilat donaria tranquil·litat als d'Ernesto Valverde. No es preveu que tècnic doni descans a cap dels futbolistes importants i sortirà avui amb els millors disponibles.

El Reial Madrid està pràcticament descartat de la lluita, tot i que matemàticament encara tingui opcions, i només l'Atlètic de Madrid pot fer front al Barça en la lliga. Els matalassers no estan en la millor temporada de la seva història, però segueixen vius i el campionat de lliga és l'únic títol en el qual encara tenen opcions de vèncer, després de caure a la Copa del Rei davant el Girona a vuitens i, en la mateixa ronda, perdre contra la Juventus a la Champions League amb remontada dels italians en el partit de tornada. Tot i que és molt probable que cap dels dos pugui participar, Simeone va decidir ahir, finalment, convocar Diego Costa i Álvaro Morata.



Griezmann, el protagonista

El nom propi d'aquest partit és Antoine Griezmann. El davanter francès va rebutjar l'estiu passat l'oferta del Barça per quedar-se a l'Atlètic de Madrid, anunciant-ho en un documental, un fet que va fer enfadar molts aficionats blaugrana. Ara, amb una nova temporada en la qual l'Atlètic de Madrid té moltes opcions de quedar-se en blanc, han retornat els rumors del fitxatge de Griezmann pel Barça, tot i que ara no tothom veu amb bons ulls aquesta incorporació a la plantilla. Ernesto Valverde va ser preguntat ahir en roda de premsa sobre la possibilitat que els aficionats xiulessin demà el francès al Camp Nou, i va respondre que espera que «els aficionats estigui pendent de nosaltres i no del rival». L'extremeny també va confirmar que Dembélé no estarà disponible avui i que és possible que tampoc jugui davant el Manchester United, perquè «no som un equip d'arriscar en aquest aspecte». Una oportunitat potser contra la lògica, tal com ha estat el desenvolupament fins ara de la competició d'aquest curs, i contra la història de la lliga de tres punts, perquè ningú va remuntar aquesta quantitat per ser campió a falta de tan poc, i de l'era Simeone al Camp Nou, on mai no ha guanyat un partit en onze visites. El conjunt de Simeone no ha vençut mai al Camp Nou en un partit de lliga, però sí que va guanyar el campionat amb un 1-1 el 17 de maig del 2014 i va construir dues classificacions per a les semifinals de la Lliga de Campions, el 2014 i 2016. Avui a l'Atlètic no li valen termes mitjans, perquè si no guanya a l'estadi blaugrana els matalassers dirien pràcticament adeu a la lliga i a la temporada.