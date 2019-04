Un Barça de menys a més tanca la lliga regular amb triomf sobre el Khimki

El Barça d'Svestislav Pesic va tancar anit la millor lliga regular dels darrers anys, amb la victòria número 18 de 30 partits i el cinquè lloc que li obre la porta per jugar els play-off. Com ja era conegut, el seu adversari serà l'Efes turc, amb desavantge de pista blaugrana: els primers dos partits seran a Istambul, els dos següents a Barcelona (el quart només si cal), i el desempat seria altra vegada a Turquia. El premi és classificar-se per a una Final Four que enguny acull el Buesa Arena de Vitòria, el maig.

El partit d'ahir va ser estrany des del principi, amb un primer quart molt dolent en defensa dels blaugrana (21-32). Un parcial de 18-0 en començar el segon quart va posar els locals dins del partit i es va arribar al descans amb un molt ajustat 44-43. Els russos no tenien ahir la seva gran estrella, Alexey Shved.

Després del descans, el Barça encara es va haver de sobreposar a una segona davallada. Tot i que va millorar molt en defensa, deixant els russos en 15 punts, la contribució ofensiva en el tercer quart dels de Pesic va ser encara més pobra (10 punts), i el Khimki vencia per 54-58 al final del penúltim període.

La reacció final va arribar de la mà d'un polifacètic Kyle Kuric que va anotar triples i esmatxades que van aixecar el públic dels seients. Rolands Smits, Pierre Oriola i un elèctric Adam Hanga van acabar de confirmar la victòria local per tancar aquesta fase.