L'Igualada vol aturar un Andorra en ratxa, i el Manresa, revifar a Cambrils

Jornada intensa la d'avui per als dos equips de casa nostra que militen a Primera Catalana. L'Igualada rebrà a les Comes la visita de l'Andorra (18 h), mentre que el Manresa jugarà un duel vital per renéixer a Cambrils (17.45 h).

El conjunt igualadí, en un moment dolç de la temporada, és quart amb 46 punts, dos més dels que té l'Andorra, encara que el conjunt que dirigeix el sallentí Gabri té dos partits pendents que, en cas de guanyar-los (a casa amb el Vilanova i a fora amb el Lleida B) li permetrien avançar posicions, superant el Manresa, la Munta-nyesa i potser també el líder Viladecans, sempre a l'espera del que facin aquests equips en les properes jornades abans que es juguin els partits ajornats, el 20 d'abril i l'1 de maig, respectivament.

Sigui com sigui, l'Igualada de Moha intentarà sorprendre un Andorra que només ha perdut un partit des que Gabri va agafar el control de l'equip el gener, al camp de l'Almacelles (3-2). Per la seva part, els igualadins han sumat quatre partits consecutius sense perdre, amb dues victòries com a locals i dos empats en els desplaçaments.

En el cas del Manresa, segon classificat i a dos punts del Viladecans (els del Baix Llobregat tenen un partit pendent amb el Tàrrega, el dia 1 de maig), visita un Cambrils que es juga la permanència. Els tarragonins són tercers per la cua, a cinc punts dels llocs de salvació. L'equip d'Andreu Peralta només ha aconseguit guanyar un partit dels darrers nou, amb tres derrotes i cinc empats. No cal dir que l'interès del Manresa és tornar al camí del triomf, i això passa sens dubte per tenir més encert de cara a porteria, un aspecte del joc que ha faltat en els darrers enfrontaments. Per jugar a Cambrils, el Manresa recupera el porter Pol Busquets, un cop acomplert el partit que tenia de sanció.

L'entrenador dels manresans, Andreu Peralta, considera que «la bona ratxa va durar molt, i la no tant bona també està durant massa. Tot i això, l'equip està proposant el mateix, el que passa és que ara els petits detalls ens van en contra, sobretot a l'hora de materialitzar les bones ocasions que tenim en cada partit. Això són punts que hem deixat de sumar. De tota manresa seguim allà, amb el Viladecans, la Muntanyesa i l'Andor-ra, lluitant per les mateixes coses. Crec que l'equip que estigui millor mentalment s'endurà el títol».