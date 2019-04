Coutinho diu a la premsa anglesa que tornar a la Premier «no és als meus plans»

Una de les figures més controvertides del Barça actual és Philippe Coutinho. Tot i el bon partit que va disputar dissabte, el brasiler és a les llistes de possibles baixes del Barça per a la temporada que ve a causa de la seva poca adaptació a l'equip i es pensa que podria acabar tornant a la Premier League, a la qual va jugar a les files del Liverpool. En una entrevista al diari anglès Mirror, però, ha negat que la seva intenció sigui tornar-hi.

Així, l'internacional brasiler va explicar que «és la meva segona temporada al Barça. Hi he gua-nyat títols, però sempre he estat un jugador ambiciós i exigent. En vull més i més. Volia jugar al futbol espanyol i ara estic al millor club d'Espanya. Què més puc demanar? Ara estic centrat només en el Barça i tornar a Anglaterra no entra als meus plans».

Davant del partit que el Barça jugarà dimecres contra el Manchester United a Old Trafford, Coutinho admet que «és normal que els aficionats ens escridassin a mi i a Suárez, perquè vam ser al Liverpool. Els partits contra ells son especials, vaig aprendre què significaven durant la meva passada etapa. Tinc aquests duels marcats a la memòria i si el Barça elimina el United, serà una doble satisfacció per a mi».