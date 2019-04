El Getafe es manté en quarta posició i el Vila-real torna a entrar en descens

Els sis partits que es van disputar ahir no van aclarir gaire les coses en els tres punts d'interès que queden en el tram final de temporada: la lluita per la quarta posició, que condueix a la Lliga de Campions, la de les posicions de Lliga Europa i la pugna per evitar el descens. A la part de dalt, sembla que el Getafe i el Sevilla es destaquen, i a la de sota, el Vila-real cau a posició de descens en un dia amb resultats positius per al Girona, quenomés té quatre punts de coixí.

Així, el Getafe va derrotar l'Athletic amb un gol d'Ángel, que va sortir de suplent, ja avançada la segona meitat. Amb la victòria, els madrilenys es mantenen un punt per sobre del Sevilla, que va derrotar el Valladolid a domicili (0-2), amb anotacions en el tram final de Roque Mesa i de Munir. Després del partit, el seu tècnic, Joaquín Caparrós, va desvetllar que té una leucèmia crònica, però que no deixarà les banquetes, almenys de moment.

Un punt per darrere del Sevilla hi ha un Alabès que només va poder empatar a casa davant del Leganés (1-1). Calleri va avançar els bascos de penal i Jonathan Silva va refermar la salvació madrile-nya amb un gol afortunat.



La mala sort de Cazorla

El dia va ser dolent per al Vila-real, a qui els darrers minuts van tornar a fer molt mal. Va caure al camp del Betis (2-1). Lo Celso va fer els dos gols verd-i-blancs i Funes Mori havia empatat momentàniament. A l'últim minut, Cazorla va poder empatar per als castellonencs, però va errar un penal.

Amb el Valladolid ja empatat amb el Vila-real, qui surt del descens és el Celta, que va vèncer la Reial Societat després d'haver encaixat un gol de penal de Willian José. Iago Aspas va empatar, també des dels onze metres, i després va anotar el 2-1, un cop ja expulsat el mateix Willian José. Maxi Gómez va rematar el tercer al final. Per contra, el Llevant és només a tres punts de la zona vermella. Ahir només va empatar contra un resistent cuer, l'Osca (2-2). Enric Gallego i Ávila van empatar els gols de Roger Martí i Morales.