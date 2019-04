La primera edició del torneig Vila de Súria arriba aquest diumenge

El pavelló Josep Fàbrega i Tort acollirà diumenge la primera edició del torneig de tennis taula Vila de Súria, organitzat per l'Ajuntament, el Casal de Joves i el CTT Valls de Torroella. Hi haurà dos torneigs dels quals podrà gaudir el públic. Es tracta del de categoria sènior, per a jugadors a partir de catorze anys, i de l'infantil, de nou a tretze anys. El primer campionat tindrà lloc entre les nou del matí i les dues del migdia, i el segon, entre les quatre de la tarda i les nou del vespre.