Una final per no mirar la classificació

Al Baxi li queden vuit partits per acabar la lliga regular de l'ACB. Els quatre que ha de disputar a fora tenen una gran complexitat. Ha de visitar el Gran Canària, un equip d'Eurolliga que ha d'escapar de la zona de perill i amb gran potencial; després, visitar el Baskonia, un dels vuit millors conjunts d'Europa; a continuació, jugar a la pista del Divina Seguros Joventut, un rival directa, i finalment anar a Saragossa, per enfornar-se a un altre equip en gran forma que també vol ser a les eliminatòries per al títol. Per això, els bagencs necessiten assegurar-se els quatre partits que tenen al Congost, contra el Delteco, l'UCAM Múrcia, el MoraBanc Andorra i el Fuenlabrada, per sumar 18 triomfs, una xifra que ha permès entrar als play-offs en els darrers temps. El conte de la lletera, però, no servirà de res si no es comença guanyant avui un cuer que es troba en el millor moment de l'any i que ha guanyat tres dels últims quatre partits.

El tècnic del Baxi, Joan Peñar-roya, va confirmar que Corey Fisher podria jugar avui tot i l'esquinç de turmell que es va fer contra el Tenerife i que l'ha obligat a perdre's algunes sessions durant la setmana. Del partit d'avui, va dir que «no és trampa perquè la classificació no és justa amb el joc que ha fet el Delteco. Estan lluitant per un objectiu que fa un mes semblava impossible, i això parla molt bé de la feina del seu entrenador, Sergio Valdeolmillos, i del caràcter dels seus jugadors».



Més equilibri

Per explicar el canvi, Peñarroya va destacar el base Rebec i l'escorta tirador Zeisloft com a claus perquè «els han dotat de més equilibri. Amb el segon base disposen d'una energia que no tenien i l'ala nord-americà [de qui ni va intentar pronunciar el cognom] juga amb bons percentatges. Amb això han despertat d'altres jugadors».

Capítol a part mereix el georgià Beqa Burjanadze, que va ser entrenat per Peñarroya a Andorra «i que ha explotat amb números increïbles, però també hi ha Sekulic, Bogrov, Dani Pérez o Salvó. S'han tret l'angoixa del damunt».

De tota manera, Peñarroya també va voler reivindicar el moment del seu equip. «Després de les tres derrotes trobaves gent que encara pensava en el descens. Amb tot el que s'ha viscut aquí els últims anys hem de saber gaudir de la situació en què estem». Va posar en valor la victòria contra el Tenerife, «un equip que ha jugat el play-off els últims cinc anys i que ens doble en pressupost. Vam veure un Baxi de dues cares, però els vam guanyar i tenim dos triomfs d'avantatge sobre ells i l'average». Per això, el play-off ja és definitivament un objectiu perquè «estem bé, i encara que perdem amb el Delteco mantindrem les nostres possibilitats».