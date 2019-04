Manresa FS-Barceloneta, un duel entre dos equips necessitats al Pujolet

El Pujolet viurà aquesta tarda (18.15 h) un partit entre dos equips, el Manresa FS i la Barceloneta, amb necessitats ben diferents. Els visitants, amb 29 punts i l'aigua al coll, ja que es troben molt prop del descens que marca el Cerdanyola amb tres punts menys; i els manresans necessiten el triomf per no perdre la segona plaça actual (els tres primers van a la Copa del Rei de la propera temporada). En aquest sentit, i malgrat perdre a la pista del ja campió CCR Castelldefels, la resta de resultats de l'última jornada van anar bé per a l'equip manresà, sobretot les inesperades derrotes del Mataró a casa amb el Canet i del Pallejà precisament a la Barceloneta. Això va suposar no perdre cap lloc a la taula.

La Barceloneta se salva del descans en les ultimes jornades. Això és el que succeeix des que des va ascendir a la categoria ara fa tres temporades. És un equip que enguany a domicili només ha conegut la victòria una sola vegada, a la pista de l'Isur Terrassa. A part d'un empat a l'Hospitalet, la resta d'enfrontaments els ha perdut (Escola Pia , Pallejà, Natació Sabadell, CCR Castelldefels, Lo Caragol Lleida, Salou, la Unión Santa Coloma, Canet i Mataró).

El Manresa FS, amb la plantilla curta, haurà de convocar dos juvenils i intentarà guanyar el partit per, com a mínim, mantenir la diferencia amb els equips que té a prop. Així, el Mataró juga a la difícil pista de Lo Caragol Lleida, mentre que el Pallejà i l'Escola Pia reben el Segorbe i l'Industrias Santa Coloma, respectivament.