El València no pot rematar i ara ho haurà de fer a casa

El València de Jaume Ponsarnau haurà de fer valer el factor pista i l'ambient de la Font de Sant Lluís per proclamar-se campió de l'Eurocup per quarta vegada. Ahir, en el segon partit de la final, al Mercedes Benz Arena de Berlín, els taronja ho van tenir a la mà i, en el darrer minut del temps reglamentari, van disposar de petits avantatges que semblava que serien suficient, però tres tirs lliures errats per Will Thomas, Dubljevic i San Emeterio van possibilitar que els alemanys entressin al partit, forcessin el temps suplementari i el guanyessin, amb la qual cosa també buscaran el títol en l'autèntica final que es disputarà dilluns.

La primera part va ser dominada lleugerament pel conjunt d'Aíto García Reneses, que es basava en els punts dels exteriors Giedraitis i Hermannsson per mantenir a ratlla els valencians. Per la banda taronja, en què el seu capità, el santpedorenc Rafa Martínez, no va disputar cap minut, San Emeterio era el jugador més encertat i, d'aquesta manera, van anar passant minuts amb la mateixa tendència.



Últim quart favorable

Aquesta va canviar lleugerament en el darrer període, en el moment en què Sam van Rossom es va posar al capdavant de les operacions. El belga, amb un triple, va donar el màxim avantatge al seu equip (66-71), malgrat que Siva i Sikma van tornar a deixar l'Alba a un sol punt. Va ser el base qui va posar el 81-82 i ell mateix qui va empatar el partit després d'un tir lliure fallat per San Emeterio. L'errada en el servei de Diot va conduir el partit a la pròrroga.

Aquesta va ser de clar color local des de l'inici, amb un triple de Giedraitis. El València ja no trobava les accions al pal baix i dos tirs lliures de Nnoko van deixar el resultat en un 93-88 que semblava definitiu. Però Van Rossom, amb un triple, després d'una altra errada de San Emeterio en els tirs lliures, va deixar el resultat en 93-92 a 10 segons. Sikma va anotar els dos tirs lliures i l'atac posterior de Matt Thomas va ser estèril.