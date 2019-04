L'Spal s'imposa a la Juventus i ajorna alçar l''scudetto'

La Juventus no va poder celebrar ahir el títol de lliga després de caure per la mínima al camp de l'Spal (2-1). L'equip de Torí, sense Cristiano Ronaldo, necessitava tan sols un punt per aconseguir l' scudetto. El tècnic Massimiliano Allegri va donar descans a Bonucci, Mandzukic i Pjanic, pensant en la tornada dels quarts de final de la Champions davant l'Ajax. La Juventus, que al descans tenia avantatge gràcies a un gol de Kean, es va veure remuntat a la represa, amb gols de Bonifazi i de Floccari, per un equip que lluita per no baixar de categoria.