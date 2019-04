Triomf sense convèncer del Manchester United

Dos gols de penal de Pogba van ser suficient per aconseguir una victòria per la mínima davant del West Ham (2-1), en un partit molt fluix del conjunt de Solskjaer abans de visitar el Camp Nou per disputar el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Sense gaudir de gaire oportuntiats en la primera meitat, els locals van inaugurar el marcador des del punt de penal al minut 19. A la represa, els visitants van empatar mitjançant Anderson. El Manchester, sense convèncer, va marcar de penal, a falta de deu minuts per al final, el gol de la victòria.