El Calaf suma tres punts més davant una lluitadora Piri

La intensitat de la Piri no va ser suficient per evitar un nou triomf calafí óscar bayona

El Calaf va necessitar la seva millor versió per derrotar una Piri molt combativa i que va acabar pagant el desgast físic. En l'inici de partit, la Piri ja va demostrar que no posaria les coses gens fàcil al líder invicte. La intensitat dels jugadors manresans va sorprendre un Calaf incòmode que no aconseguia fer-se amb el control del matx. Precisament, en el tram inicial, la Piri va disposar d'una gran oportunitat per col·locar un sorprenent 0 a 1, però la definició no va ser satisfactòria. Amb el pas dels minuts, els anoiencs es van anar recuperant i, just abans d'arribar a la mitja part, Puigpelat va firmar un gol de falta directa que va donar avantatge als locals. En el retorn dels vestidors, l'entrada del migcampista local Arévalo va modificar de dalt a baix la dinàmica del matx. El Calaf es va fer amb el domini absolut i ràpidament el va plasmar en el marcador amb dues dianes consecutives de Jiménez en només tres minuts. A les acaballes, Villa va fer el gol de l'honor dels visitants.