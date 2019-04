L'Espanyol desaprofita dos avantatges i una expulsió del Llevant

Llevant i Espanyol han igualat a dos en un partit intens i d'alternatives, marcat per l'emoció i les ocasions de gol dels minuts finals i en què els locals han aguantat amb un home menys durant l'últim quart d'hora.

Després d'un primer temps insuls, la segona meitat ha mostrat dos equips que han volgut guanyar i que a punt han estat de fer-ho amb jugades clares per marcar en els compassos finals, encara que per al Llevant té gust de poc per intentar allunyar-se del descens.

El domini inicial del Llevant no només ha estat infructuós, sinó que en el primer contraatac de l'Espanyol s'ha obert el marcador després d'una jugada en la Borja Iglesias ha rematat amb facilitat des de la vora de l'àrea.

No ha canviat el partit després del gol, ja que la iniciativa s'ha mantingut per als locals, encara que amb un futbol inconnex i sense ritme, davant el qual la defensa de l'Espanyol no patia.

Només en algunes penetracions per la banda aconseguien els locals acostar-se a l'àrea de Diego López, però a l'equip li faltava remat i el seu esforç quedava gairebé sempre en accions inofensives.

El conjunt visitant només aconseguia la pilota de forma esporàdica i quan la tenia, encara que la manejava bé, li faltava profunditat.

La millor ocasió per al Llevant ha arribat en una acció individual de Morales que Borja Mayoral ha rematat a les mans del porter espanyolista (m.34). El primer període s'ha tancat amb un gol anul·lat a l'Espanyol en un xut de Marc Roca, que havia fet mans en l'acció prèvia al xut.

El partit ha donat un gir notable després del descans, ja que l'Espanyol ha entrat molt endollat contra un Llevant sense idees i s'ha apoderat de la pilota, cosa que li ha permès jugar molt a prop de l'àrea d'Aitor Fernández, al qual ha posat en dificultats en més d'una ocasió.

Durant uns minuts, ha fet la sensació que el 0-2 estava més a prop que el 1-1, encara que el Llevant s'ha reposat amb un parell d'accions aïllades en què, novament, ha fallat en l'últim remat, fins que en una falta magníficament llançada per Campanya, Vezo ha aconseguit de cap el gol de l'empat.

No obstant això, tres minuts després, una jugada embolicada a l'àrea local, ha acabat amb un potent xut de Marc Roca que ha tornat a l'Espanyol l'avantatge en el marcador i ha posat el partit on estava tres minuts abans.

No s'havia rendit el Llevant i en una de les millors accions de tot el partit ha arribat el 2-2 després d'un gran cop d'esquerra de Rochina (m.71), jugador que en l'acció següent ha vist la segona cartolina groga.

L'expulsió ha modificat la dinàmica del partit, ja que el Llevant ha passat a debatre's entre la necessitat de salvar un punt amb un home menys i el suport del públic que l'animava a buscar el triomf.

A l'Espanyol, per contra, no li quedava més opció que aprofitar la superioritat per tractar i emportar-se els tres punts, cosa que ha donat una gran emoció als minuts finals del xoc, amb alternatives davant totes dues porteries, perquè cap equip s'ha rendit, amb una pilota al pal inclòs de l'espanyolista Hernán Pérez (m, 87).

Al final, l'empat ha reflectit l'equilibri en un partit en què la derrota hauria estat un càstig excessiu si un hagués perdut.

Fitxa tècnica:

2 - Llevant: Aitor Fernández, Jason, Vezo, Rober Pier, Chema (Coke, m.65), Toño (Roger, m.61), Rochina, Campanya, Bardhi, Borja Mayoral (Pedro López, m.77) i Morales.

2 - Espanyol: Diego López, Javi López, Naldo, Hermoso, Pedrosa, Melendo, Víctor Sánchez (Hernán Pérez, m.80), Marc Roca, Darder (Álex López, m.80), Borja Iglesias i Puado (Sergio García, m.83).

Gols: 0-1, m.16: Borja Iglesias. 1-1, m.62: Vezo. 1-2, m.65: Marc Roca. 2-2, m.72: Rochina.

Àrbitre: Gil Manzano (comitè extremeny). Ha amonestat per al Llevant Morales i per a l'Espanyol, Víctor Sánchez. Ha expulsat el jugador local Rochina per acumulació d'amonestacions (m.74).

Incidències: partit disputat al Ciutat de València davant 17.876 espectadors. S'ha fet un minut de silenci per José María Vall, exjugador del Llevant i de l'Espanyol en la dècada dels seixanta.