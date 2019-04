Becking i Lechner conquereixen la VolCat

La quarta i última etapa de la VolCat va certificar el paper de favorits dels líders masculí i femení de la categoria elit, alhora que va ratificar el talent del ciclista rus Alexey Medvédev, que va guanyar la seva tercera etapa consecutiva, tot i ser conscient que els 26 minuts que va cedir en la primera jornada l'inhabilitaven per regnar a la classificació general final.

L'holandès Hans Becking (DTM Racing) i la campiona italiana Eva Lechner (Torpado-Südtirol) van mantenir la primera posició que ostentaven després de la tercera etapa, en els 34 km que conformaven la quarta i darrera. A més, la pluja que va caure diumenge a la nit sobre el recorregut ràpid i tècnic de l'etapa d'ahir la va fer més vistosa per al públic i més atractiva per als ciclistes.



Domini absolut d'Eva Lechner

L'especialista italiana va completar una VolCat 2019 immillorable. No només es va imposar a la classificació general amb 4' i 19'' d'avantatge sobre la segona, l'estoniana Janika Löiv (Hawaii Express) i va requerir 21' i 57'' menys que la tercera, Elena Gaddoni (ASD Taddei). Lechner va dominar i guanyar les quatre etapes de la reputada prova anoienca. Ahir, va avantatjar en 39 segons Löiv i en 1' i 35'' l'alemanya Janine Schneider (German TR), qui va ocupar el quart lloc final.

Alexey Medvédev va acaparar el protagonisme entre els millors ciclistes de muntanya masculins. El rus va atacar els oponents abans d'arribar a l'equador del recorregut, va adquirir un avantatge substancial i, després, el va administrar amb mestria per imposar-se, tot i que per un marge no gaire folgat. L'italià Daniele Mensi (Soudal), segon classificat de la quarta etapa, va travessar la línia d'arribada 13 segons després de Medvédev, en superar a l'esprint el bolivià Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory CT), qui va fer-ho un segon després.

L'atac d'Alexey Medvédev va propiciar que el pilot és trenqués i, com a conseqüència, Hans Becking es va veure obligat a conjurar els constants atacs de tots els seus oponents per mantenir el primer lloc a la general. L'holandès va reeixir en aquest propòsit i, tot i acabar en setena posició l'última etapa, només va cedir dos segons al seu màxim rival a la victòria final, l'estònia Peeter Pruus, que va requerir 1' i 21'' més que Becking per completar la VolCat 2019. El tercer, José Dias (DTM Racing), en va consumir quinze més.

Pel que fa als corredors de les nostres comarques que van competir a la categoria elit, el més destacat va ser el santfruitosenc Guillem Muñoz (TBellés), onzè, amb un temps de 8 h, 41' i 23''. El seu company d'equip Ramon Sagués va signar el 26è lloc, mentre que Roger Arguelaguer (GE Esteve) va assolir la 30a posició.



El TBellès puja al podi per equips

La classificació final per equips va premiar amb el tercer lloc final la notable actuació dels ciclistes del manresà TBellés Cannodale Sural. Aquesta classificació s'estableix sumant els temps dels dos millors ciclistes masculins i el de la millor fèmina de cada equip en cadascuna de les quatre etapes de la VolCat. Enguany, el Torpado-Südtirol ha segellat el millor regitre col·lectiu, amb un temps de 27 h, 22' i 29'', seguit a 2' i 18'' per l'altre gran potència ciclista present a l'Anoia, l'ASD Cicli Taddei. L'equip manresà va assolir el tercer lloc amb una marca de 29 h, 54' i 29'', avantatjant en 40 minuts el quart, el Club Ciclista Biking Point.

La clàssica Eliminator, la prova eliminatòria que disputen els 25 millors ciclistes masculins i les 10 fèmines més destacades al circuit del Parc Central, va delectar un públic nombrós que va constatar la victòria del xipriota Andreas Miltiadis (Guerciotti) i l'exhibició final de l'insaciable Eva Lechner.