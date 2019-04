Els esquiadors berguedans clouen una gran temporada

El May Luengo Esquí Club va tancar aquest cap de setmana una magnífica temporada per als esquiadors del club berguedà. La celebració del tercer Trinxat d'Or a Masella va ser el punt final per al May Luengo aquest any.

L'esquiadora més destacada aquesta temporada ha estat Aura Coronado Mateu, de Castellar de n'Hug. La jove esportista ha gua-nyat la Copa d'Espanya i la Lliga Catalana de la categoria sub-14 amb un domini absolut a les dues competicions. A més, s'ha proclamat campiona d'Espanya de les disciplines de supergegant (SG) i gegant (GS), i campiona de Catalunya de SG, GS i paral·lel, i també va aconseguir el subcampionat d'eslàlom. Així, Coronado aquest any ha aconseguit set dels nou títols que ha disputat aquesta temporada a escala estatal i catalana.

Ara, la jove esquiadora del May Luengo començarà a preparar la temporada de patins en línia, per tal de poder optar a participar en els World Roller Games que es faran el proper mes de juliol a Barcelona amb la selecció espanyola, a més d'intentar revalidar el títol de campiona d'Espanya i de Catalunya, assolits la temporada passada. També ha destacat aquesta temporada la medalla de bronze que va assolir l'esquiador gironellenc Oleguer Selga Costa amb el Canm-C als Campionats de Catalunya d'Eslàlom, com a premi al seu treball al llarg de la temporada.

Es dona la particularitat que Aura Coronado i Oleguer Selga, els dos esquiadors més destacats aquesta temporada a l'equip berguedà, són companys a l'equip de competició de patins en línia del May Luengo Esqui Club, que organitza el Trofeu Berguedà a la ciutat de Berga de Copa Espanya des de ja fa tres anys, i que el proper 14 de juliol del 2019 celebrarà la seva quarta edició. Així doncs, per a Oleguer Selga tampoc ha finalitzat la temporada esportiva particular, ja que haurà de competir en l'inici de la temporada dels patins en línia.